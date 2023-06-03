Для атак на Белгородскую область ВСУ 2 июня использовали около 550 единиц боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил информацию об ударах со стороны Украины, нанесенных по региону Черноземья за 2 июня. За сутки ВСУ использовали для этих целей более 540 единиц различных боеприпасов. В результате пять человек погибли, а еще 16 - получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Так, в Белгороде вчера после работы сил противовоздушной обороны были зафиксированы повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке. В Белгородском районе два артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Щетиновка, пять – по селу Нечаевка. После работы ПВО в поселке Разумное один житель получил осколочные ранения правой стопы, были повреждены шесть автомобилей и одно домовладение.

В Валуйском горокруге из «Града» были выпущены 18 снарядов по частному сектору в селе Соболевка. В результате погибли три человека: двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки умерла в машине скорой помощи. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести – шестеро госпитализированы, один от нахождения в больнице отказался. Различные повреждения власти зафиксировали в 24 домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередач. Кроме того, десять минометных снарядов было выпущено по хутору Леоновка и еще шесть - по территории рядом с селом Старый Хутор.

В Волоконовском районе за прошедшие сутки зафиксировали 77 прилетов. ВСУ били из ствольной артиллерии, минометами, АГС. В частности, 56 снарядов выпустили по хутору Старый, 21 – по селу Тишанка. В этом населенном пункте выбиты окна в четырех домовладениях.

В Грайворонском районе 47 снарядов были выпущены по окраине села Козинка. Украинские военнослужащие использовали миномет и самоходную артиллерийскую установку, повредив три частных домовладения. Еще один минометный снаряд выпустили по селу Дроновка.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка, где зафиксировали семь прилетов. Осколками снаряда были повреждены ограждения двух домовладений. По селу Репяховка выпустили три артиллерийских снаряда. Один прилет из артиллерии зафиксировали по селу Вязовое, в нем оказалась повреждена сельскохозяйственная техника.

По Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 371 единицу различных боеприпасов. При обстреле погибли две женщины, которые находились в автомобиле на участке автодороги в поселке Маслова Пристань. За сутки в округе пострадали еще восемь человек, шести из которым понадобилась госпитализация. В самом Шебекино под огонь попало промышленное предприятие, а количество разрушенных и поврежденных домовладений, автомобилей «уточняется». На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение. Власти уточнили, что по селу Муром было выпущено 37 артиллерийских снарядов, которые повредили 11 частных домовладений (один дом полностью сгорел). Часть улиц остаются без электроэнергии и мобильной связи. Из ствольной артиллерии били по поселку Маслова Пристань. По поселку Ленинский и хутору Панков выпустили девять и пять минометных снарядов соответственно. Из миномета и артиллерии обстреляли поселок Новая Таволжанка, где власти зафиксировано 57 прилетов, и пострадали 40 частных домовладений.

Владимир Зоркий