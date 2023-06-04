Тягач в аэропорту Сочи врезался в борт, готовящийся к вылету в Екатеринбург

В аэропорту Сочи тягач врезался в самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», который должен был полететь в Екатеринбург. Об этом сообщили в Telegram-канале «Авиаторщина». Инцидент случился в ночь с 3 на 4 июня. В момент, когда произошло столкновение, проводилась посадка пассажиров.

Очевидцы рассказали, что почувствовали сильный толчок, а члены экипажа объяснили им, что самолет повредила служба сервиса аэропорта. Пассажиров пересадили на резервный борд. Из-за инцидента их вылет задержался на 30 минут.

В конце мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на 30 часов задержали рейс WZ-3061D авиакомпании Red Wings в Анталью (Турция).

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