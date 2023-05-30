В Екатеринбурге более чем на 30 часов задержали рейс Red Wings в Анталью

В Кольцово более чем на 30 часов задержали рейс WZ-3061D авиакомпании Red Wings в Анталью (Турция). По данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь сегодня в 1:10, но вылет перенесли. Сейчас выполнение рейса запланировано на 8:10 среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пассажиры, которые обратились в авиакомпанию (93 человека), размещены в гостинице "Лайнер". Планируется выполнение рейса Екатеринбург - Анталья 31 мая в 8:10 по местному времени»,— рассказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании, но причину задержки не уточнили.

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Как указано в сообщении прокуратуры, по итогам будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей.

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