В Свердловской области локализовали пожары на прощади 4 тыс. гектар

В Свердловской области к 4 июня действовало 17 природных пожаров на общей площади 4,8 тыс. гектаров, из них локализовано восемь пожаров на площади 4,2 тыс. гектаров. В частности, остановлено распространение огня в Гаринском городском округе на площади 3 тыс. гектаров и в Сосьвинском городском округе – 1,3 тыс. гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Ликвидирован природный пожар в Березовском городском округе на площади 30 гектаров. В тушении пожаров в регионе участвуют 750 специалистов и почти 140 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, трактора и спецавиация.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области был введен с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки. Накануне в Екатеринбурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 3 июня. Как пояснили в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», в 14:00 метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +32.5°. Предыдущий реконд был установлен в 1936 году, когда температура воздуха составляла +32.1°.

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