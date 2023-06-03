Белгородские власти опровергли информацию о мародерстве в Шебекино и объяснили «оплату» за перевозу детей в Воронеж

Недостоверную информацию о мародерстве в Шебекино со стороны военнослужащих активно распространяют некоторые телеграм-каналы, сообщило правительство Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным оперативного штаба региона, на территории субъекта сегодня нет ни бурятских, ни чеченских военных подразделений (они упоминаются в фейковых сообщениях). «Проверка фотографий распространяемых паспортов показала, что используется снимок годовалой давности, а хозяин паспорта, судя по открытым данным, погиб в 2022 году»,- добавили в оперштабе.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков провел переговоры с руководством региональных управлений МВД и Росгвардии о необходимости усилить патрулирование территории Шебекина совместно с силами территориальной самообороной.

Также региональные власти объяснили появление в СМИ информация о якобы платной эвакуации детей из Шебекинского городского округа. «31 мая отправили 300 шебекинских деток на летний отдых в оздоровительный лагерь в Воронежской области. Эта отправка никаким образом не была связана с событиями последних дней - плановый оздоровительный отдых, о котором еще в 2022 году губернатор договорился с руководителями соседних регионов,- напомнили в облправительстве. - Путевки предоставлены абсолютно бесплатно. Факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1867 рублей действительно был. При обсуждении с родителями большинством было принято решение, что дети поедут в другой регион и обратно не на школьных ''ПАЗах'', а на больших комфортабельных автобусах, которые заказываются у коммерческой организации. Как правило, родители выбирают вариант с самостоятельной оплатой автобусов, что произошло и в этот раз».

«К сожалению, плановая отправка детей в лагеря совпала с массовыми обстрелами родного края и отселением жителей. Поэтому понимаю, что в данный момент эта сумма будет важна в каждом семейном бюджете. В сложной текущей ситуации мы проглядели этот важный вопрос. В течение недели обязательно вернем родителям сумму, потраченную на перевозку в лагерь детей»,- заверили чиновники.

Владимир Зоркий