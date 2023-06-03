Ректор Политеха выступил против предложения Володина запретить студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру

Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский заявил, что, по его мнению, предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру не является верным. Он отметил, что для поступления на программы магистратуры студенту необходимо сдать вступительные экзамены.

«Сейчас сложно комментировать данную инициативу, поскольку обсуждение еще идет. Мне это предложение не кажется верным, так как мы — академическое сообщество — всегда выступали за междисциплинарность. И я считаю правильным, что человек с определенным бакалаврским образованием может поступить в магистратуру на другое направление»,— сказал Владимир Миклушевский в разговоре с «РИА Новости».

Господин Миклушевский отметил, что студент без профильных знаний не сможет поступить на программу магистратуры, так как ему нужно сдать соответствующие экзамены. «Поэтому, на мой взгляд, бояться этой "непрофильности" не надо. И запрет студентам с непрофильным бакалавриатом поступать в магистратуру стал бы неверным решением»,— сказал он.

Накануне, 2 июня, Вячеслав Володин предложил отказаться от практики «обучения в магистратуре студентов, которые закончили бакалавриат по совершенно другому профилю». Он подчеркнул, что особенно это актуально для студентов гуманитарных специальностей, которые поступают в магистратуры инженерного профиля. Господин Володин также предложил вузам запретить обучение студентов по непрофильным для них специализациям.

В Минобрнауки идею Вячеслава Володина поддержали. При этом глава министерства Дмитрий Афанасьев отмечал, что стоит сделать исключения для более универсальных специальностей.

Олеся Павленко