В Екатеринбурге мальчик выпал из окна школы, когда запускал бумажный парашют

Первоклассник выпал из окна третьего этажа школы-интерната № 6, когда запускал бумажный самодельный парашют, сообщил е1.ru со ссылкой на директора школы Ирину Суставову. При падении ребенок одной ногой встал на бетонное перекрытие. Мальчик попал в больницу с переломом ноги и смещением позвоночных дисков.

Инцидент произошел 21 апреля на перемене после урока труда. По словам мамы мальчика, на уроке они делали «парашютики» и запускали их на улице, с горок, со стульев. «Окно было открыто на проветривание, он решил парашютик пустить повыше, он же красиво там полетит. Ну вот он и пустил и вместе с ним из окна и выпал»,— пояснила она.

Претензий к школе мама пострадавшего ребенка не имеет, а у других родителей произошедшее вызывает опасения.

Напомним, ранее в Тобольске (Тюменская область) следователи начали проверку по факту падения из окна квартиры двухлетнего мальчика. Ребенок находился в комнате один, залез на подоконник, и выпал из окна. Его мама в этот момент была на кухне. Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в больницу.

Диана Сунагатуллина

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