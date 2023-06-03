В Екатеринбурге из-за полумарафона «ЗаБег» изменится движение общественного транспорта

В Екатеринбурге 4 июня пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». Мероприятие продлится с 08.30 до 15.00. В это время движение общественного транспорта будет ограничено, рассказали в пресс-службе администрации города.

Планируется закрытие движения по трем участкам:

по улице Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);

по улице 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева);

по проспекту Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта).

Изменения коснутся трамвайных маршрутов №2, 6, 13, 15, 18, 26. Среди автобусных маршрутов, в частности, корректировки коснутся маршрутов №24, 27, 28, 50, 54, 57, 45, 81.

Марафон стартует от площади 1905 года. Маршруты пройдут через набережную, усадьбу Расторгуева-Харитонова, Оперный театр и правительство Свердловской области. Как ранее писал «Ъ-Урал», для проведения мероприятия перекроют часть дорог в центре Екатеринбурга. С 1 июня до 23:00 4 июня закрыта парковка на площади 1905 года и перекрытых улицах.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте