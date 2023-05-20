Центр Екатеринбурга частично перекроют 4 июня из-за полумарафона «ЗаБег»

Всероссийский полумарафон «ЗаБег» пройдет в Екатеринбурге 4 июня 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации города. Для проведения полумарафона с 8:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта в центре Екатеринбурга:

по улице Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта)

по улице 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева)

по проспекту Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта)

по улице Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской)

по улице Царской (от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова)

Кроме того, с 1 июня до 23:00 4 июня будет закрыта парковка автомобилей на площади 1905 года и перекрытых улицах.

Марафон стартует от площади 1905 года. Маршруты пройдут через набережную, усадьбу Расторгуева-Харитонова, Оперный театр и правительство Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге перекрывали центр города на время марафона «Майская гроза» и эстафеты «Весна победы».

Диана Сунагатуллина

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