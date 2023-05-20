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Центр Екатеринбурга частично перекроют 4 июня из-за полумарафона «ЗаБег»

Всероссийский полумарафон «ЗаБег» пройдет в Екатеринбурге 4 июня 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации города. Для проведения полумарафона с 8:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта в центре Екатеринбурга:

  • по улице Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта)
  • по улице 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева)
  • по проспекту Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта)
  • по улице Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской)
  • по улице Царской (от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова)

Кроме того, с 1 июня до 23:00 4 июня будет закрыта парковка автомобилей на площади 1905 года и перекрытых улицах.

Марафон стартует от площади 1905 года. Маршруты пройдут через набережную, усадьбу Расторгуева-Харитонова, Оперный театр и правительство Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге перекрывали центр города на время марафона «Майская гроза» и эстафеты «Весна победы».

Диана Сунагатуллина

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