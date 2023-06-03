Более сотни домов в Лабинске затопило после прошедшего ливня

Вечерний проливной дождь, град и повышение уровня грунтовых вод привели к подтоплению части территорий города, сообщает глава Лабинского района Владимир Забураев в своем Telegram-канале. За короткое время выпало до 39,5 мм осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным на 22:30 2 июня от жителей Лабинска поступило 176 заявлений, вода зашла в 102 дома.

В устранении последствия ливня в городе задействованы 60 человек личного состава МЧС, Кубань-Спаса, аварийно-спасательного отряда, коммунальной сферы и 15 единиц техники.

«Максимально быстро стараемся отработать проблемные адреса, по которым вечером поступили заявки», - сообщил Владимир Забураев.

Андрей Ульченко

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