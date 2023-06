Умерла автор песен и обладатель «Грэмми» Синтия Вайль

Автор песен Синтия Вайль умерла 1 июня. Ей было 82 года. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на ее дочь Дженн Манн. Причина смерти не уточняется.

Синтия Вайль работала в дуэте со своим мужем Барри Манном. Она писала тексты песен, он — музыку для них.

Синтия Вайль и Барри Манн создали ряд популярных песен, в том числе You’ve Lost That Lovin’ Feelin’, которую записал дуэт Righteous Brothers, и We Gotta Get Out of This Place (группа Animals). В партнерстве с другими авторами Синтия Вайль написала Running with the Night (Лайонел Ричи), Through the Fire (Чака Хан) и Wrong Again (Мартина Макбрайд).

В 1987 году Синтия Вайль получила за песню Somewhere Out There две премии «Грэмми» в номинациях «Песня года» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». В том же году ее вместе с мужем приняли в Зал славы авторов песен, куда попадают создатели композиций, получивших признание во всем мире.

Олеся Павленко