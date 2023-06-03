Mozilla Firefox прекратит поддержку Windows 7 и 8 в 2024 году

Компания Mozilla объявила, что 115-я версия браузера Firefox станет последней, в которой будет осуществляться поддержка Windows 7, 8, и 8.1, а также macOS 10.12, macOS 10.13 и macOS 10.14. Пользователи будут получать обновления безопасности до сентября 2024 года, после чего Mozilla перестанет поддерживать устаревшие операционные системы.

Firefox 115 должна выйти в июле 2023 года, после этого пользователи смогут обновлять браузер в рамках программ Extended Support Release и Long-term Support. В качестве причин разработчики выделяют прекращение поддержки старых операционных систем Windows Microsoft, где компания перестала выпускать обновления безопасности. Другие популярные браузеры Google Chrome и Microsoft Edge уже прекратили поддержку Windows 7, 8, и 8.1.

Евгений Федуненко