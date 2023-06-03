Совбез РФ считает одним из приоритетов борьбу с попытками Запада «спровоцировать кризис»

Совет безопасности РФ одним из приоритетов работы ставит укрепление экономического суверенитета страны, говорится в сообщении структуры по случаю ее 31-летия. Для этого решаются задачи «повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны». Совбез также делает акцент на противодействию попыткам Запада спровоцировать кризис в России.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране»,— говорится в сообщении Совбеза (цитата по «Интерфаксу»).

Совбез также вырабатывает меры по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, в том числе в условиях, когда Запад развернул против России «циничную информационную кампанию по дискредитации нашей страны, ее истории, традиций, напрямую призывающую к ликвидации государственности и унижению российских граждан». Во внимании Совбеза остается проблематика управления оборонной промышленностью. В приоритете остается предупреждение и ликвидация террористических угроз.

Страны Запада ввели против России множество санкций в ответ на ввод войск на Украину в феврале 2022 года. Ограничения коснулись множества российских граждан, в том числе президента Владимира Путина. Были заморожены $300 млрд российских резервов, введены запреты на экспорт и импорт различной продукции. В 2022 году ВВП РФ сократился на 2,1%. Минэкономики ожидает роста экономики в 2023-м.

Леонид Уварчев