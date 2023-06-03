Байден заявил о предотвращении коллапса после заключения сделки по госдолгу

Президент США Джо Байден намерен подписать законопроект по повышению лимита госдолга в субботу, 3 июня. По его мнению, заключенное с республиканцами бюджетное соглашение позволило предотвратить коллапс.

«Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки не могли быть выше»,— сказал господин Байден журналистам (цитата по Associated Press).

Американский лидер отметил, что ни демократы, ни республиканцы не получили «всего, чего хотели». «Но американский народ получил то, что ему было нужно. Мы предотвратили экономический кризис и коллапс экономики»,— добавил он.

Переговоры по потолку госдолга велись последние несколько недель. Республиканцы, которые контролируют Палату представителей Конгресса, отказывались согласовывать повышение лимита без сокращения расходов. Минфин США ожидал дефолта в начале июня. Сделка была окончательно согласована 29 мая.

О параметрах сделки — в материале «Ъ» «Потолку госдолга и Джо Байдену дали добро».

Леонид Уварчев