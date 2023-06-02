ВСУ из «Града» обстреляли белгородскую Соболевку: погибли двое граждан, еще шесть ранены

Вечером 2 июня со стороны Украины из «Градов» было обстреляно село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области.

По предварительным данным региональных властей, погибли два человека погибли, еще шесть - получили ранения. .

Как сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, в момент обстрела погибшие находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте. Еще шесть пострадавших, в том числе двое детей, бригадами скорой медицинской помощи доставлены в больницу.

«У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии среднего степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза»,- уточнил губернатор.

По его словам, от прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Пожарные расчеты уже приступили к тушению. После подворового обхода повреждения выявлены еще в четырех домовладениях: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна.

Приграничные районы Белгородской области подвергаются интенсивному обстрелу ВСУ уже несколько дней подряд, число раненых и погибших резко увеличивается.

Владимир Зоркий