Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в республику российских военных в рамках ротации

В рамках ротации региональной группировки войск в Белоруссию прибывают военнослужащие общевойсковых и танковых соединений российской армии. Сейчас в Белоруссии проходят мероприятия по повышению обороноспособности Союзного государства.

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений вооруженных сил РФ»,— сообщает белорусское Минобороны в Telegram-канале.

Ранее в рамках усиления боевого потенциала региональной группировки войск Белоруссия получила российский зенитный ракетный комплекс С-400.

О военном сотрудничестве Москвы и Минска читайте в публикации «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Мария Федотова