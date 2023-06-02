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Курский губернатор раскритиковал подчиненных за срыв строительства спортивных объектов

Глава Курской области Роман Старовойт объявил официальный выговор министру строительства регионального правительства Александру Афонину и заму министра физкультуры и спорта Вячеславу Харитонову. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.

По ее словам, выговор двум чиновникам был объявлен «за ненадлежащую подготовку и реализацию инфраструктурных объектов спорта». Кадровому решению предшествовала служебная проверка их деятельности, инициированная губернатором.

По данным «Ъ-Черноземье», причиной критики губернатора в частности стал срыв сроков строительства в Курске крытого легкоатлетического манежа в рамках нацпроекта «Демография». Первоначально власти заявляли, что объект будет введен в эксплуатацию в декабре 2022 года, но в итоге манеж открыли 27 мая 2023-го.

Как жители Курска протестовали против строительства крупного химзавода — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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