Большая строительная арена

Власти Пермского края могут принять решение о комплексном развитии еще одной территории — квартала за цирком, ограниченного улицами Фрезеровщиков и Краснокамской. По данным «Ъ-Прикамье», в его освоении заинтересованы несколько девелоперов, среди которых и «АСР-Логистик». На этом участке может быть построен ЖК на 25 тыс. кв. м и реконструирована улично-дорожная сеть. В региональном минстрое говорят, что сейчас прорабатывают возможность освоения этой территории, занятой старыми частными домами. Эксперты отмечают близость к центру и привлекательные видовые характеристики участка, но обращают внимание на его транспортные проблемы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вариант эскиза жилой застройки квартала. Источник – СЗ «АСР-Логистик» Фото: Вариант эскиза жилой застройки квартала. Источник – СЗ «АСР-Логистик»

Пермские власти и бизнес обсуждают возможность комплексного развития территории (КРТ) в Мотовилихинском районе города, ограниченной улицами Фрезеровщиков и Краснокамской. Как стало известно «Ъ-Прикамье», сразу несколько застройщиков выразили заинтересованность в развитии указанного квартала. Среди заинтересованных организаций фигурирует в том числе и ООО СЗ «АСР-Логистик».

Ранее девелоперы уже обсуждали с краевыми властями возможность жилой застройки квартала в границах улиц Фрезеровщиков и Краснокамской. Этот участок оказался привлекателен для застройки — на нем может быть возведен жилой комплекс с подземным паркингом. В рамках проекта КРТ девелопер построит не только жилье, но и новую транспортную развязку: расширит участок дороги на ул. Фрезеровщиков с двух до четырех полос. Также предлагается продлить улицу Краснокамскую до пересечения с бульваром Гагарина и реконструировать улицу, в народе называемую «безымянной дорогой». Перечисленные решения должны разгрузить дорогу в час-пик на отрезке по ул. Фрезеровщиков, 86-94 .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вариант схемы дорожной развязки. Источник – СЗ «АСР-Логистик» Фото: Вариант схемы дорожной развязки. Источник – СЗ «АСР-Логистик»

Площадь квартала составляет примерно 0,9 га, он состоит из 11 участков, занятых в основном старыми частными домами. В квартале находится также трехэтажный многоквартирный дом (ул. Фрезеровщиков, 59), незаконно возведенный на земле под частное индивидуальное строительство (позднее на его возведение получили разрешение). Рядом расположены ЖК «Красная горка», «Паруса над Камой», имеется советская застройка. Рядом с кварталом ООО СЗ «АСР-Логистик» также возводит дом-клуб «Опера» на ул. Фрезеровщиков, 67а.

В «АСР-Логистик» подтвердили заинтересованность в развитии указанного квартала, но от более подробных комментариев отказались.

В краевом минстрое отметили, что сейчас преждевременно говорить о конкретных планах и установлении зоны КРТ в этом районе. «В настоящее время прорабатывается в целом возможность, сбор информации об участках и домах»,— подчеркнули в министерстве. В городском управлении жилищных отношений пояснили, что 10 домов, расположенных в квартале, являются частными. Аварийными и подлежащими сносу могут признаваться только многоквартирные дома. Управление частным домом осуществляет сам собственник.

В Прикамье в рамках КРТ планируется застроить несколько площадок, среди них — территории в пермских микрорайонах ДКЖ, Данилиха и других. «Оникс» будет комплексно развивать землю под бывшей котельной в Камской долине, ПМД — часть территории бывшего стадиона «Дзержинец» и земли бывшего ВАТУ на ул. Карпинского, 115, кировский девелопер «Железно» — бывший Пермский мясокомбинат и другие.

По словам гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, площадка в границах улиц Фрезеровщиков и Краснокамской «непростая» — квартал расположен недалеко от центра города и имеет интересные видовые характеристики. В то же время территория испытывает проблемы транспортной доступности — неудобный выезд из микрорайона, особенно в часы пик, узкие дороги, в том числе на бульваре Гагарина. Господин Занин полагает, что для дальнейшего освоения микрорайона здесь надо развивать дорожную инфраструктуру. Необходимо также изучить обеспеченность территории детскими садами. Гендиректор «Пермглавснаба» считает, что в случае объявления аукциона на расселение и последующее КРТ этот земельный актив может быть интересен застройщикам.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев положительно отозвался о возможности комплексного развития квартала за цирком и заметил, что микрорайон Городские горки всегда пользовался большим спросом у покупателей жилья. Эксперт также обратил внимание на вопросы транспортной доступности территории. Но если при КРТ инвестор создаст межквартальные проезды и расширит существующие дороги, дорожная ситуация микрорайона улучшится. К тому же в микрорайоне может появиться новая социальная инфраструктура, добавил господин Ананьев. «Думаю, что если будут выбраны грамотные планировочные решения и взвешенная ценовая политика, проблем с реализацией такого комплекса не возникнет в принципе»,— рассуждает руководитель АН «Респект».

Евгения Ахмедова