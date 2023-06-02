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В Шебекинском городском округе быстро растет число пострадавших из-за обстрелов белгородцев

Под обстрелом украинских военнослужащих продолжает находиться Шебекинский городской округ Белгородской области. Как сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, в Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя.

У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2. В самом Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. «Пожарные расчеты выдвинулись на место»,- написал губернатор.

Утром он сегодня сообщил о попадании снаряда в автомобили в поселке Маслова Пристань. В результате две женщины погибли, двое мужчин тяжело ранены.

Владимир Зоркий

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