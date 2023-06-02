Снаряд попал в автомобили в белгородском поселке: двое женщин погибли, двое мужчин тяжело ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и двух тяжелораненых в результате обстрела со стороны Украины Шебекинского городского округа 2 июня.

Как уточнил глава региона, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, которые от полученных травм скончались а месте. Во второй машине пострадали двое мужчин: у одного осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. Оба в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу №2.

Также, по данным губернатора, из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Обошлось без пострадавших. В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. При обстреле хутора Леоновка Валуйского округа поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

Со вчерашнего дня жители Шебекинского горокруга массово стараются покинуть свои дома.

Владимир Зоркий