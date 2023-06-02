Покинувшие Шебекинский округ из-за обстрелов не будут вносить квартплату до возвращения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе общения с журналистами заявил, что покинувшие Шебекинский городской округ из-за обстрелов жители не будут вносить квартплату до возвращения.

«Много вопросов о необходимости введения кредитных и налоговых каникул. Есть вопросы с работодателями, решения абсолютно очевидны, за рабочие места не нужно переживать»,— сказал глава региона. По его словам, жители беспокоятся также за оставленных домашних животных.

«Мы с вами уже более года живем в другой реальности. Такая же ситуация была в Нехотеевке и Журавлевке, других населенных пунктах. До сих пор ДНД в этих селах ходят и кормят собак, которые там живут. Где есть возможность уговорить — мы уговариваем отдать в приют домашних животных»,— говорит господин Гладков (цитата по «Миру Белогорья»).

Шебекинский городской округ Белгородской области подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Местные жители покидают населенные пункты. Только за последние сутки по округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Сегодня днем в обстреле погибли два человека, двое получили ранения.

Сергей Толмачев, Воронеж