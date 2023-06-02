Журналист Александр Плющев оштрафован за отсутствие маркировки иностранного агента

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал журналиста Александра Плющева (признан иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента. Решение суд принял 1 июня, штраф составил 30 тыс. руб.

«Александр Плющев привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ»,— говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции. Поводом для штрафа стал ролик, размещенный в феврале на его YouTube-канале.

Господин Плющев был внесен в реестр иностранных агентов 21 октября 2022 года, причиной послужило «осуществление политической деятельности за счет средств с Украины».

Ст. 19.34 КоАП РФ — нарушение порядка деятельности иностранного агента. Оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., на юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Одним из таких нарушений является отсутствие соответствующей маркировки, которая должна сопровождать в России сообщения и материалы иностранного агента.

Мария Федотова