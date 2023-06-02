В Тюменской области простились с 45-летним бойцом ЧВК «Вагнер»

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с погибшим во время специальной военной операции (СВО) на Украине 45-летним ефрейтором ЧВК «Вагнер» Александром Леханом. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице в соцсетях районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ишимского района Тюменской области Фото: администрация Ишимского района Тюменской области

По данным администрации, Александр Лехан добровольно оправился на СВО от ЧВК «Вагнер». Он «погиб в ходе проведения специальной военной операции 8 мая 2023 года»,— сказано в сообщении. Известно, что Александр Лехман окончил школу села Тоболово (Ишимский район), а после нее был призван на срочную службу, которую проходил на Дальнем Востоке в пограничных войсках.

Напомним, ранее в селе Сладково Тюменская области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Тюриным, погибшим в ходе СВО.

Полина Хабарова

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