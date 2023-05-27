В Тюменской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на СВО

В селе Сладково (Тюменская область) простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Тюриным, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.

Церемония прощания прошла на сельском кладбище со всеми военными почестями. Власти района выразили соболезнования родственникам погибшего.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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