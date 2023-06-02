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В белгородском Шебекино из-за обстрелов ВСУ горели квартиры

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся обстрелах региона со стороны Украины. Последние атаки не привели к пострадавшим, но вызвали многочисленные повреждения инфраструктуры.

Так, в Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. «Пожарные расчеты все потушили»,- заверил губернатор. В Новой Таволжанке повреждены семь частных домовладений, две хозпостройки и один автомобиль. Там подомовой обход продолжается. По данным заместителя губернатора Константина Полежаева, водоснабжение и водоотведение Шебекинского городского округа восстановлено. Системы переставали работать из-за вчерашних интенсивных обстрелов.

В селе Вязовое Краснояружского района осколками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника, а в селе Тишанка Волоконовского района - линия электропередачи. Аварийные службы работают на месте.

Владимир Зоркий

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