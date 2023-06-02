Motorola представила складные смартфоны Razr 40 и Razr 40 Ultra

Компания Motorola показала новые складные смартфоны — модели Razr 40 и Razr 40 Ultra, которые выйдут на рынок в 2023 году. Продажи новых смартфонов, которые на рынок выйдут с операционной системой Android 13, начнутся летом 2023 года. Стоимость версии Ultra в Европе составит от €1,2 тыс.

Флагманская версия Motorola Razr 40 Ultra получила топовый чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 8 Гб или 12 Гб оперативной и 256 Гб или 512 Гб встроенной памяти. Внешний экран реализован в виде 3,6-дюймового AMOLED-дисплея разрешением 1066x1056 точек и частотой обновления 144 Гц, а основной 6,9-дюймовый экран имеет разрешение 2640x1080 точек и частоту обновления 165 Гц. Новинка имеет 32 Мп фронтальную камеру, а основной модуль представлен 12 Мп объективом с оптической стабилизацией и 13 Мп сверхширокоугольным объективом. Батарея 3800 мА·ч поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку. Предусмотрен NFC-модуль и пылевлагозащита по стандарту IP52.

Базовая модель Motorola Razr 40 оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 в сочетании с 8 Гб или 12 Гб оперативной и 256 Гб или 512 Гб встроенной памяти. Смартфон имеет внешний 1,5-дюймовый дисплей разрешением 368x194 точек и основной 6,9-дюймовый экран, аналогичный версии Ultra. Предусмотрены 32 Мп фронтальная камера, 64 Мп основной объектив с оптической стабилизацией и 13 Мп сверхширокоугольный объектив. Аккумулятор 4200 мА·ч также работает с проводной зарядкой мощностью до 30 Вт и беспроводной до 5 Вт.

Максим Вершинин