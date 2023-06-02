«Единая Россия» приостановит членство в партии Сергея Белоусова

«Единая Россия» приостановит членство в партии главы Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова, сообщили в пресс-службе свердловского отделения ЕР. Решение вступит в силу на ближайшем местном политсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте

Приостановление членства в партии связано с проходящими следственными мероприятиями и возможным возбуждением уголовного дела в отношении Сергея Белоусова.

Напомним, сегодня у главы Каменского района прошли обыски. По сведениям «Ъ-Урал», оперативные мероприятия связаны с взятками в несколько миллионов рублей, чиновника проверяли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Диана Сунагатуллина

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