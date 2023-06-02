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Коммерсантъ FM
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Штатные долги

Как Америка брала и отдавала кредиты

В январе 2023 года госдолг Соединенных Штатов Америки впервые превысил установленный законом лимит в $31,4 трлн. Как отмечала глава Минфина США Джанет Йеллен, если бы потолок остался на прежнем уровне или не был приостановлен, страну мог ожидать технический дефолт. Однако к концу мая президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти смогли достичь соглашения. Оно предполагает, что действие потолка госдолга будет приостановлено до 1 января 2025 года. Но как появилась и какими темпами росла задолженность Америки? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM”.

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Фото: J. Scott Applewhite / AP

3 ноября 1783 года североамериканские колонии и Великобритания подписали мирный договор. Война за независимость была закончена, а Соединенные Штаты Америки окончательно стали самостоятельным государством с большим государственным долгом. К 1791 году он составлял $75 млн — почти $2,5 млрд в сегодняшних ценах.

Вроде не так много, но надо учитывать, насколько меньше тогда было и население, и размер американской экономики. Долг превышал 30% от ВВП — в основном за счет кредитов на борьбу за независимость. В следующее десятилетие экономика росла, задолженность постепенно гасили. Но в 1803-м Америка выкупила за $15 млн у Франции штат Луизиана. Огромную сумму пришлось брать в кредит.

В дальнейшем правительство вело жесткую фискальную политику — настолько, что к 1830-м единственный раз в истории полностью расплатилось по федеральным долгам.

Профицит бюджета распределили по штатам, существенно сократив и их задолженность. Впрочем, жить совсем без кредитов не удалось.

Но по-настоящему влезть в долги США придется в 1861 году. Причина — Гражданская война Севера и Юга. Она обошлась в $5 млрд — в современных деньгах это $200 млрд. Собрать такую сумму без кредитов правительству Америки было не под силу. Союз был сохранен, из войны в 1864 году страна вышла с долгом в половину ВВП — $2,7 млрд. Впрочем, его стали погашать быстрыми темпами.

В следующие полвека 36 бюджетов были профицитными, а долг сократился более чем наполовину. В Первой мировой войне США практически не участвовали напрямую, но расходы на помощь союзникам вновь заставили прибегнуть к заимствованиям. К 1919 году долг равнялся $25 млрд — $500 млрд на нынешние деньги. Дальше он вновь пошел на убыль, пока не грянула Великая депрессия.

Борьба с кризисом и социальные программы президента Франклина Делано Рузвельта поднимут долг до 40% ВВП. Но это будут мелочи по сравнению с расходами во время Второй мировой войны.

К 1945 году федеральная задолженность впервые в истории превысит годовой ВВП США. В абсолютных цифрах это $211 млрд или $3,5 трлн в ценах 2023 года.

Но будет и плюс — из войны Америка выйдет главной мировой сверхдержавой, которая могла уже не так, как раньше, беспокоиться о размерах долга. При этом доллар стал главной мировой валютой.

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Гражданская война в США.

Гражданская война в США.

Фото: W.S. Hedges / Wikimedia

Люди в очереди за бутербродами и чашкой кофе на пересечении Таймс-сквер и 43-й улицы. Нью-Йорк, 8 декабря 1930 года.

Люди в очереди за бутербродами и чашкой кофе на пересечении Таймс-сквер и 43-й улицы. Нью-Йорк, 8 декабря 1930 года.

Фото: AP

Военные применяют огнемет в рамках операции «Новый замок» во время Вьетнамской войны.

Военные применяют огнемет в рамках операции «Новый замок» во время Вьетнамской войны.

Фото: U.S. National Archives and Records Administration

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Гражданская война в США.

Фото: W.S. Hedges / Wikimedia

Люди в очереди за бутербродами и чашкой кофе на пересечении Таймс-сквер и 43-й улицы. Нью-Йорк, 8 декабря 1930 года.

Фото: AP

Военные применяют огнемет в рамках операции «Новый замок» во время Вьетнамской войны.

Фото: U.S. National Archives and Records Administration

Следующую четверть века долг снижался, несмотря на растущие оборонные бюджеты и расходы на Вьетнамскую войну. В начале 1970-х после глобального нефтяного кризиса Америка отвязала доллар от золота, резко обесценив национальную валюту. Долг подскочил почти до $1 трлн, но вместе с ним и размер экономики, так что к 1980-му обязательства не превышали 40% ВВП.

Республиканская администрация Рональда Рейгана резко сократит налоги, еще подстегнув экономику. Но затыкать дырки в бюджете придется заимствованиями — впервые Америка включит печатный станок на полную. Итог — трехкратный рост долга за 10 лет.

Президент Билл Клинтон, несмотря на принадлежность к Демократической партии, ужесточил финансовую дисциплину. При нем в последний раз в современной истории у США будет сбалансированный, а иногда и профицитный бюджет. Долг будет расти, но его доля к ВВП останется прежней. Дальше наступит новый век, а вместе с ним — эпоха взрывного роста федерального долга.

Как законодатели США утверждают сделку по потолку госдолга

В XXI век США войдут с долгом в $5,5 трлн. По отношению к ВВП — 55%, что не так плохо. И все же впервые пойдут разговоры о том, что заимствования надо сокращать. Но 11 сентября 2001 года и война с терроризмом приведет к резкому росту оборонных расходов. Вдобавок к этому стагнация и политика администрации Джорджа Буша-младшего по снижению налогов.

Включить печатный станок по приказу в Америке невозможно — за денежный оборот отвечает независимая Федеральная резервная система. Она как бы кредитует правительство в обмен на облигации госдолга. Впрочем, ФРС никогда не отказывает, если решение одобрено Конгрессом и утверждено Белым домом. В 2008 году ипотечный кризис закончился Великой рецессией.

Власти занялись «количественным смягчением» — по сути, накачкой экономики долларами. К 2010 году госдолг составлял уже $13 трлн. К 2017-му, то есть к концу президентства Барака Обамы, — $20 трлн, превысив годовой ВВП. Дональд Трамп ругал расточительность предшественников, но за следующие четыре года набрал обязательств еще на $8 трлн, во многом за счет мер поддержки при COVID-19.

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Обрушение башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

Обрушение башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

Фото: Ray Stubblebine AS / Reuters

Рабочие готовятся погрузить умершего человека в трейлер во время вспышки COVID-19 в Бруклинском районе Нью-Йорка. 30 марта 2020 года.

Рабочие готовятся погрузить умершего человека в трейлер во время вспышки COVID-19 в Бруклинском районе Нью-Йорка. 30 марта 2020 года.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

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Обрушение башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

Фото: Ray Stubblebine AS / Reuters

Рабочие готовятся погрузить умершего человека в трейлер во время вспышки COVID-19 в Бруклинском районе Нью-Йорка. 30 марта 2020 года.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В 2023 году долг США составляет $31 трлн — 30% от ВВП. Столько не было никогда, даже после Второй мировой.

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