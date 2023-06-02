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Коммерсантъ FM
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LG представил переносной 27-дюймовый телевизор

Компания LG представила StanbyME Go — переносной 27-дюймовый телевизор, интегрированный в защитный кейс со встроенной аудиосистемой.

Новинка получила сенсорный LCD-экран с поддержкой Dolby Vision и разрешением 1920х1080 точек, который за счет подставки можно устанавливать в разных положениях — поддерживаются альбомная и портретная ориентация с разным углом наклона дисплея, который также может работать и в полностью горизонтальном положении. Комплект колонок мощностью 20 Вт поддерживает технологию Dolby Atmos.

StanbyME Go работает на операционной системе LG webOS, которую используют другие смарт-ТВ компании. Заявлено управление как с физического пульта, входящего в комплект, так и с помощью голосовых команд. Для подключения внешних источников изображения предусмотрены порт HDMI, протокол AirPlay для передачи картинки с устройств Apple, а также анонсирована поддержка гаджетов на Android. Встроенная батарея обеспечивает телевизору до трех часов работы. Транспортировочный футляр сертифицирован по армейским стандартам MIL-STD, но детальный уровень защиты не назван.

Продажи LG StanbyME Go начнутся 7 июня. Стоимость нового телевизора в Южной Корее составит около $890, но о выходе устройства на другие рынки пока не сообщается.

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