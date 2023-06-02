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На Ставрополье в рамках профилактики кори начата прививочная кампания

В Ставропольском крае в связи с фиксацией случаев заболевания корью проводится прививочная кампания, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По словам главы края, в наличии у медиков Ставрополья — 37,8 тыс. доз вакцины. Планируются новые поставки.

«Вакцинируем в первую очередь детей — младенцев и перед школой, в год делаем до 80 тысяч прививок. Иногда взрослым вакцинация тоже нужна, если иммунитет не был сформирован в детстве»,— написал Владимир Владимиров.

Как ранее писал «Ъ», к началу мая текущего года в Ставропольском крае было зафиксировано семь случаев заболевания корью.

Анастасия Назарова

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