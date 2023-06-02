В Рыбинске спустили на воду судно для ловли крабов

Сегодня «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске Ярославской области спустила на воду второе краболовное судно, которому дали название «Владимир». Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

«Судно предназначено для промысла в Охотском и Беринговом морях. Его длина — 57,7 м, ширина — 12,6 м, скорость — 12,6 узлов. На борту установлено оборудование для вылова и перевозки до 120 тонн живого краба»,— рассказал господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Верфь братьев Нобель» заключило контракт на два краболовных судна с ООО «Аква-Инвест» из города Находки Приморского края. Первое краболовное судно «Сергей Приходько» спустили на воду в 2022 году.

Алла Чижова