На спецоперации погиб 23-летний выпускник артиллерийской академии из Серова

В ходе проведения специальной военной операции погиб 23-летний военнослужащий из Серова (Свердловская область) Николай Кузнецов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серовского городского округа. Прощание с погибшим состоится 3 июня в 12:00 в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».

Николай Кузнецов родился 22 июня 1999 года в Серове. Окончил школу №14 и в 2017 году поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. После выпуска из академии в офицерском звании «лейтенант» в июле 2022 года он отправился в зону проведения спецоперации. Погиб при выполнении боевых задач 18 мая 2023 года.

Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. Напомним, ранее в Серове простились с погибшим при освобождении Артемовска 49-летним бойцом ЧВК «Вагнер».

Диана Сунагатуллина

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