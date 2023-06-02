ПДК «Апшеронск» признан несостоятельным с долгом более 15 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс (ПДК) "Апшеронск"», судебный акт размещен на сайте суда. Объем требований к предприятию, подконтрольному российско-украинскому бизнесмену Олегу Мкртчану, составил 15,2 млрд руб.

Руководство предприятия просило отложить решение вопроса о признании ПДК «Апшеронск» несостоятельным, ссылаясь на проводимые мероприятия по поиску инвесторов для восстановления платежеспособности комплекса. Однако представители ГКР «ВЭБ.РФ» как крупнейшего кредитора, а также представители прокуратуры Краснодарского края и администрации города Апшеронска возражали против затягивания процесса, указывая на то, что ПДК уже длительное время не ведет какой-либо производственной деятельности.

ПДК «Апшеронск» с 2005 года реализовывал инвестиционный проект «Производство плиты МДФ» с объемом вложений 10 млрд руб., для чего ему были предоставлены в аренду на льготных условиях значительные территории лесного фонда. Как ранее писал «Ъ-Юг», ПДК «Апшеронск» должен был выйти на проектную мощность в 2015 году, однако в тот период Олег Мкртчан заявил о выходе из российских проектов в связи с проблемами его бизнеса на юго-востоке Украины. Предприятие некоторое время работало в режиме неполной загрузки, а затем комбинат прекратил выпуск плиты и мебели, занявшись только заготовкой леса. Минприроды Кубани инициировало расторжение договора арены леса, так как льготы по аренде были предусмотрены только в рамках реализации инвестиционного проекта по производству плиты МДФ. В 2017 году кредиторы обратились в суд с заявлением о банкротстве ПДК «Апшеронск», крупнейшим кредитором признана корпорация «ВЭБ.РФ» с объемом требований 10,2 млрд руб. Олег Мкртчан в настоящее время отбывает срок заключения за хищение кредитных средств.

Анна Перова, Краснодар