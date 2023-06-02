«В ближайшие годы убыль может лишь ускориться»

Тенденция по высоким темпам убыли населения наблюдается в Саратовской области наблюдается несколько лет. Регион из года в год находится в топ-5 регионов по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тортев

Фото: предоставлено автором Дмитрий Тортев

Фото: предоставлено автором

Еще в феврале 2020 года в Госдуме включили Саратовскую область в список регионов, которые нужно было спасать от оттока населения и высокой смертности. Для спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина это еще и личный вопрос как для уроженца этого региона. Было принято решение создать рабочую группу из депутатов и представителей министерств. Но уже в марте страну накрыла пандемия коронавируса, и всем стало не до того.

К проблеме с убылью населения (на которую еще наложилась смертность из-за COVID-19) Вячеслав Володин возвращался в 2021 году на встрече с жителями Саратовской области. Но решение проблемы на уровне Госдумы не продвинулось, а глубокого анализа проблемы никто так и не проводил.

Местные власти только в июле прошлого года представили проект краткосрочной программы социально-экономического развития для стабилизации численности населения на 2022-2024 годы. Но на его реализацию нужно где-то найти 213 млрд рублей в дефицитном бюджете.

Что касается причин: индикаторы и данные Росстата ответа на причину убыли населения не дадут, поскольку это «средняя температура по больнице». Люди (за небольшим исключением) бегут не от только что возникших проблем. Как правило, для наших граждан переезд в другой регион за лучшей жизнью — это обдуманное решение. И возникший резкий отток населения — следствие комплексных проблем, которые копились в Саратовской области в течение последних двух десятилетий.

В регионе высокая доля депрессивных территорий с высоким уровнем безработицы и низкими зарплатами. Еще в 2018 году Минтруд России включил регион в список десяти субъектов с самым большим числом безработных (и это только официально зарегистрированных).

С депрессивных территорий люди в первую очередь люди перетекали за лучшей жизнью в сам Саратов или предместья областного центра. Это был первый этап назревавшей проблемы. Однако в Саратове переселенцы сталкивались с теми же проблемами, что и на прежнем месте жительства — отсутствие комфортной городской среды, социальных объектов (детских садов и медучреждений) и инфраструктуры (изношенные коммунальные сети и дороги). По зарплатам и рабочим местам Саратов тоже не удовлетворял переселенцев — в первую очередь молодежь. Пандемия и связанные с ней ограничения лишь ускорили процесс миграции людей из региона.

Полагаю, что в ближайшие годы убыль может лишь ускориться, поскольку во многих регионах страны наблюдается отток рабочих рук. И крупные предприятия (в том числе оборонного комплекса), которыми Саратовская область не особо богата, готовы уже оплачивать переезд новым кадрам. Не говоря уже о том, что в регионах ЦФО или УрФО зарплату предлагают специалистам выше, чем работодатели в Саратовской области.