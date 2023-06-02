Орлов отклонил проект планировки жилого района «Попов Лог», который хотят построить на 15 тысяч жителей

Администрация Екатеринбурга отклонила проект планировки и межевания территории жилого района «Попов Лог». Напомним, до 2035 года между участками лесных парков «Нижне-Исетский» и «Южный» в 2 км от микрорайона Рудный планируют построить район «Попов Лог» на 15 тыс. жителей. Всего на территории хотят построить 450 тыс. кв. м жилья.

Как указано на сайте городской администрации, обществу «КомплектТехМаркет», которое занимается данным проектом, предложили доработать проект и направить на утверждение вновь. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщалось несколько лет назад, компании «КомплектТехМаркет» принадлежало почти 4 га земли на границе с Сысертью (раньше это были колхозные земли). На них компания планировала до 2040 года построить 5 млн кв. м жилья.

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