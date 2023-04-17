На юге Екатеринбурга хотят построить район на 15 тысяч человек, проект вынесли на обсуждения

В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект по застройке урочища Попов лог в южной части города. Согласно документам, до 2035 года между участками лесных парков «Нижне-Исетский» и «Южный» в 2 км от микрорайона Рудный планируют построить район на 15 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Построить район на 15 тысяч жителей хотят до 2035 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Построить район на 15 тысяч жителей хотят до 2035 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего на территории хотят построить 450 тыс. кв. м жилья. Около 1% займет индивидуальная жилая застройка, 2% будет занимать блокированная жилая застройка. Большая часть — 78% уйдет под малоэтажные дома (2-4 этажей) — 351,6 тыс. кв. м, а средне- и многоэтажная застройка (от 8 и более этажей) составит в проекте 19% — 88,7 тыс. кв. м.

«Малоэтажные жилые кварталы переменной этажности (2-4 этажа) расположены на территориях вблизи к лесным массивам и по окраинам планировочного микрорайона. В центральной части рассматриваемой территории размещены многоэтажные жилые дома с высотными доминантами (8-12 этажей). В восточной части границы территории размещена территория индивидуальной жилой застройки и блокированных жилых домов»,— говорится в описании проекта.

В районе планируется строительство трех детских садов по 200 мест и одного — на 225 мест, а также школ на 950 и 825 мест. Предполагается возвести культурно-досуговое учреждение на 165 мест, спортивные залы, многоуровневый надземный паркинг на 2,2 тыс. мест. «Предусмотрена организация поликлиники на севере территории вблизи лесного массива, а также станция скорой медицинской помощи»,— указано в документах.

Проектом занимается ООО «КомплектТехМаркет». Согласно сервису Kartoteka.ru, директором компании является Богдан Новорок. 50% «КомплектТехМаркет» принадлежит Татьяне Новорок, еще 50% Екатерине Борисовой. В 2007 году в составе учредителей компании, был депутат Илья Гаффнер. Как ранее писал Е1, компании принадлежит почти 4 га земли на границе с Сысертью (раньше это были колхозные земли). На них компания планировала до 2040 года построить 5 млн кв. м жилья — микрорайоны «Попов Лог», «Горный Ковыль», «Шабровский», «Станция Сысерть» и два промышленных узла. Несколько проектов прошли публичные слушания в 2017 году. Позже в СМИ появлялась информация, что Богдан Новорок выступал инициатором строительства мусорного полигона на этих землях.

В 2020 году стало известно, что «КомплектТехМаркет» занялась разработкой ситуационного плана под строительство промышленно-коммунальной зоны на границе Екатеринбурга и Сысерти.

Общественные обсуждения по данному проекту будут идти до 5 мая, оставить замечания и предложения можно до 24 апреля.

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