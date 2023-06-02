В Югре обыски прошли у директора управления капстроительства Сургута

В кабинете директора управления капитального строительства Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) Александра Гребешка прошли обыски. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в МВД по ХМАО-Югре. Подробности следственных мероприятий не раскрываются.

Напомним, сегодня также прошли обыски у главы Каменского городского округа (Свердловская область) Сергея Белоусова. По сведениям «Ъ-Урал», оперативные мероприятия связаны с взятками в несколько миллионов рублей — проверкой занялись сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Диана Сунагатуллина

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