Алтайские почтальоны пожаловались КПРФ на планируемое сокращение зарплат на 30%

Сотрудники Красногорского почтамта в Алтайском крае обратились в реготделение КПРФ с жалобой на планируемое уменьшение зарплаты на 30% и сокращение рабочего времени, сообщает пресс-служба партии. Они отмечают, что, несмотря на оптимизацию, объем работы для сотрудников почты не снижается.

«Руководство объясняет изменения условий труда сокращением подписки на печатные издания, но это лишь небольшая часть обязанностей работников. Доставка пенсий, писем, квитанций, рекламных листовок и газет занимает основное время»,— сообщает КПРФ. При этом оклад сотрудников почтамта составляет 15,6 тыс. руб.

Работники почтамта заявляют о готовности уйти со службы, учитывая такие условия труда. По данным реготделения КПРФ, такая ситуация складывается и в других районах края: Топчихинском, Краснощековском, Мамонтовском, Немецком национальном, Тальменском районах, в городе Новоалтайск.

«Ъ» направил запрос в «Почту России» с просьбой прокомментировать информацию. В КПРФ заявили, что готовят обращения к краевой и федеральной властям по этой ситуации.

В начале мая ГТРК «Алтай» сообщала о проблемах с получением пенсий жителями поселка Победим из-за закрытия почтового отделения. «В нашем почтовом отделении уволилась часть сотрудников из-за того, что им сократили зарплату. Начальник отделения тоже уволился»,— сообщала тогда жительница поселка Ольга Токарева. Позднее в «Почте России», комментируя СМИ эту информацию, отмечали, что объем услуг, оказываемых почтальонами, снижается в связи с развитием цифровых сервисов.

«В частности, объем доставляемой корреспонденции сократился на 15%, газет и журналов — на 38% и 34% соответственно. Сейчас мы приводим штатное расписание в соответствие с фактической занятостью — последний раз такое нормирование мы делали семь лет назад»,— говорил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Дарья Ильчакова (цитата по ИА «Банкфакс»).

Оксана Павлова, Новосибирск