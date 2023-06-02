JLR показал новый логотип концерна

Концерн Jaguar Land Rover, который объявил о реструктуризации бизнеса и переименовании как материнской компании, так и марки Land Rover, представил новый логотип.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JLR Фото: JLR

«Нисходящая буква J призвана добавить элегантности, а облегченная эмблема иллюстрирует постепенный переход к утонченности и современности», — описывает британский автопроизводитель новую фирменную эмблему.

Концерн теперь официально называется JLR, а в его состав будут входить сразу четыре марки — бренд Jaguar, а также новые марки Range Rover, Defender и Discovery, которые выросли из моделей Land Rover. Новый союз марок в компании называют House of Brands («Дом брендов»).

Напомним, в линейке моделей останутся флагманские Range Rover и Range Rover Sport, которые станут выпускаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрической силовой установкой. Модели Range Rover Velar, Range Rover Evoque и Discovery Sport будут трансформированы в электромобили, а существующий Defender останется в исходном виде. Автомобили Jaguar также станут электромобилями, причем новинки будут позиционироваться как люксовые модели.

Максим Вершинин

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