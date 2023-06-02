Аналитики нашли в продаже в Воронеже 90 апартаментов

На рынке Воронежа на сегодняшний день в продаже находится 90 «юнитов» апартаментов, представляющих собой премиальные жилые объекты, при этом формально не относящиеся к жилой недвижимости, сообщается в исследовании консалтинговой компании NF Group.

«В Воронеже предложение апартаментов представлено только несервисным форматом»,— отметили в NF group, пояснил, что речь идет об объектах, которые «по своему функционалу близки к квартирам». Также на российском рынке представлены сервисные апартаменты, являющиеся аналогом гостиниц, и рекреационные объекты.

По данным NF group, в 14 городах России, исключая Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, по итогам марта 2023 года в продаже находились 2 тыс. апартаментов в 33 комплексах, причем 60% из них вышли в продажу в 2022-2023 годах. C июля 2022 года по март 2023-го в этих регионов было продано 530 апартаментов суммарной площадью около 22,2 тыс. кв. м. «55% спроса пришлось на несервисные юниты, 26% — на сервисные, и 19% – на рекреационные объекты»,—сообщается в исследовании.

Напомним, комплекс апартаментов в Воронеже был построен в составе крупнейшего в городе ТРЦ «Галерея Чижова».

Сергей Калашников

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