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АО «Галерея Чижова» нарастило чистый убыток до 745 млн рублей по итогам 2022 года

АО «Галерея Чижова», основанное депутатом Госдумы от Воронежской области Сергеем Чижовым и управляющее одноименным торговым центром, по итогам 2022 года нарастило выручку и увеличило чистый убыток. Выручка выросла на 14% — c 1,7 до 1,9 млрд руб. Чистый убыток за год увеличился с 734 до 745 млн руб.

У компании увеличилась дебиторская задолженность — на 59%, до 2,6 млрд руб., кредиторская — на 11%, до 4 млрд руб.

Акционеров общество не раскрывает. В последнем доступном списке аффилированных лиц «Галереи Чижова» сообщается, что «номинальным держателем» 100% ценных бумаг является Сбербанк, кредитор главного проекта ассоциации — одного из крупнейших в Черноземье объектов недвижимости Центра Галереи Чижова, включающего ТРЦ, бизнес-центр и апартаменты под продажу. На строительство третьей и последней очереди проекта Сбербанк выдал ассоциации 3 млрд руб. В условиях договора об открытии кредитной линии было зафиксировано право банка на получение всех акций, находящихся в залоге, если компания просрочит платежи более чем на 90 дней или будет признана банкротом.

О том, как воронежскому ТРЦ «Галерея Чижова» доначислили 750 млн руб. налогов, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова

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