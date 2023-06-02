Спрос на автобусные туры к курортам Кубани и Крыма вырос на 20%

Автобусные туры на курорты Черного моря в этом году стали популярнее на 20%. Это связано с тем, что такой вариант путешествий стал самым выгодным, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Кроме того, отели, которые туроператоры предлагают в составе автобусных туров, как правило, недорогие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АТОР Фото: пресс-служба АТОР

Второй причиной популярности автобусов являются быстрота и удобство пути. В этом году активизируется спрос на курорты Краснодарского края, лишенные авиасообщения,— Анапу и Туапсе. Также немного возрос спрос на отдых в Крыму. До этих курортов на автобусе можно добраться за такое же время, как на скором поезде,— 20–27 часов, в зависимости от места отдыха и дорожной обстановки. При этом автобусы доставляют туристов сразу в отель, что позволяет сэкономить деньги на такси.

Власти Краснодарского края ожидают, что в летний сезон курорты региона посетят около 9 млн туристов. На июнь гостиницы и отели Кубани уже забронированы на 70%, столько же — на июль. На август отели заняты уже на 64%.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram