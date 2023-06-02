The Times: боевой дух военных Великобритании упал до рекордно низкого уровня с 2018 года

Доля удовлетворенных жизнью военнослужащих вооруженных сил Великобритании сократилась с 50% в 2022 году до 42% в текущем, что является самым низким показателем с 2018-го, следует из данных британского Минобороны, с которыми ознакомилась The Times.

Как сообщает издание, одной из главных причин падения морального духа военных является низкая зарплата. По подсчетам Минобороны, зарплатой довольны только трое из десяти британских военнослужащих. The Times отмечает, что реальные доходы военных сократились из-за высокой инфляции, даже несмотря на повышение на 3,75% в текущем году.

Кроме того, только 46% военнослужащих довольны своим жильем, передает газета. Из исследования следует, что скоростью и качеством ремонта мест размещения удовлетворен только каждый пятый военный.

По данным Минобороны, наименьшее количество довольных своей работой зафиксировано среди военнослужащих британских ВВС — 37%. Доверие к старшему руководству в подразделениях военно-воздушных сил упало до рекордно низких 18%, говорится в исследовании.

По информации Daily Mail, запасы британской армии в связи с помощью Украине оказались истощены, их уменьшение выражается суммой £2,3 млрд в 2022 году. 12 февраля источники The Times сообщали, что министр обороны Бен Уоллес обращался к Казначейству с просьбой увеличить оборонный бюджет Великобритании с £8 млрд до £11 млрд, чтобы покрыть расходы, связанные с инфляцией и поддержкой Украины.

Эрдни Кагалтынов