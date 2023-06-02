Власти опровергли «фейк» о вторжении новой группы диверсантов в Белгородскую область

В правительстве Белгородской области опровергли сообщения telegram-каналов о попытке группы из более 100 диверсантов прорваться через российско-украинскую границу в регионе. Сообщения о якобы произошедшем бое с ними власти назвали «фейком».

«Информация о попытке прорыва боевиков на территорию Белгородской области в районе участка Уразово-Вериговка не соответствует действительности,— заявили в правительстве региона.— Информацию не подтверждают ни пограничное управление ФСБ, ни совет безопасности Валуйского горокруга, ни глава администрации горокруга».

На прошлой неделе Белгородская область пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен после окончания боестолкновений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноеземье»

Сергей Калашников

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