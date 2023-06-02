IATA: пассажирский авиатрафик восстановился на 90% к допандемийному уровню

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) вчера опубликовала данные о пассажирском авиатрафике в мире по итогам апреля. По сравнению с апрелем прошлого года он вырос на 45,8%, достигнув 90% допандемийного уровня. Уровень же загрузки рейсов (81,3%) в апреле оказался всего на 1,8% меньше, чем до пандемии.

Внутренний воздушный пассажиропоток в апреле вырос на 42,6% по сравнению с апрелем прошлого года и превысил на 2,9% показатель апреля 2019-го. Международный авиатрафик вырос к апрелю прошлого года на 48%, составив 83,6% от этого показателя в апреле 2019 года. IATA отмечает, что драйверами восстановления в международном сегменте являются авиаперевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В апреле мы продолжали наблюдать тенденцию восстановления, которую видели ранее в течение всего первого квартала,— отметил генеральный директор IATA Вилли Уолш.— Ослабление инфляции и рост потребительской уверенности вкупе со снизившимися ценами на авиатопливо дают основания предполагать, что устойчивый рост спроса на авиаперелеты продолжится».

Сколько пассажиров перевезли российские авиалинии в феврале — в публикации «Ъ».

Евгений Хвостик