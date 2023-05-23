Прокуратура проверяет причины пожара в пансионате для престарелых в Симферополе

Прокуратура организовала проверку после пожара в корпусе Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба крымского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Сообщение о возгорании в корпусе пансионата поступило 23 мая около 17 часов. Выяснилось, что на третьем этаже пятиэтажного здания загорелась занавеска. Как уточнили в МЧС по Крыму, из-за специфики здания на место было направлено сразу семь единиц техники. Однако пожар был потушен сотрудниками учреждения самостоятельно. Эвакуация граждан не потребовалась, пострадавших нет.

«Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в прокуратуре Крыма.

Татьяна Ручкина

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