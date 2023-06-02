Премьер Польши Моравецкий: надо, чтобы границы ЕС совпадали с границами Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что результатом конфликта на Украине должно стать распространение Европейского союза на всю территорию Европы. Такое мнение господин Моравецкий выразил в ходе выступления на форуме «Польша — большой проект» в Варшаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Перед нами открылся исторический шанс. Украина получит суверенитет, свободу, Польша — безопасность на своих границах, а Европа — столетия мира, без угрозы российского империализма. Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы. Украина и другие страны Восточной Европы — братские народы Польши, Франции и Испании»,— сказал господин Моравецкий (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что важным вопросом для Польши в текущем конфликте на Украине является «изменение геополитической траектории».

По мнению польского премьера, в «орбиту европейских структур» необходимо «втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию». Кроме того, чтобы «атлантический мир стабильно стоял на двух ногах», европейским государствам следует укрепить сотрудничество с США.

«Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России»,— добавил премьер. По плану Матеуша Моравецкого Польша должна стать «осевой страной Евросоюза» в сфере политики безопасности, транспорта, энергетики и регионального сотрудничества.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева