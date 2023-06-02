Аграрный комитет СФ предложил разрешить производство кормов для животных из просрочки

Аграрный комитет Совета федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить использование просроченных продуктов при изготовлении кормов для животных. Рекомендации комитета были даны по итогам парламентских слушаний.

«Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос внесения изменений... предусматривающих возможность передачи потерявших свои потребительские свойства продуктов питания, в том числе испорченных или с истекшим сроком годности, в переработку для изготовления кормов (и) кормовых добавок для животных»,— говорится в документе, который приводит «РИА Новости».

Отмечается, что для реализации рекомендаций нужно изменить федеральный закон «О качестве и безопасности пищевой продукции», а также постановление правительства о порядке изъятия из обращения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий.

Исследование аналитического центра НАФИ показало, что более 70% россиян регулярно выкидывают просроченные продукты. С продуктами с истекающим сроком годности поступают аналогично 14%. Большинство опрошенных при обнаружении продуктов с истекающим сроком годности в холодильнике стараются приготовить из них что-то в первую очередь или отдать домашним животным. При этом каждый четвертый россиянин предпочитает покупать такие продукты. Многие делают это из экономии (из-за сниженной цены) или по соображениям экологической ответственности.

Эрдни Кагалтынов