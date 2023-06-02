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Разработка первого этапа дублера трассы А-147 до Сочи начнется в 2023 году

Проектирование первого участка новой платной трассы до Сочи будет начато уже в текущем году, об этом журналистам рассказал руководитель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе сочинского форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», сообщает ТАСС. Речь идет об участке трассы в обход Адлера.

По словам господина Петрушенко, трасса начнется от поселка Джубга в Туапсинском районе, при этом, по данным «Ъ», ГК «Автодор» рассматривает и альтернативный вариант – маршрут до Сочи от Горячего Ключа.

Новая платная автодорога должна стать дублером перегруженной трассы А-147, которая идет от Джубги до Адлера вдоль берега Черного моря. Трасса-дублер будет проложена через горную местность параллельно существующей дороге. Стоимость проекта – 1,5 трлн руб.. По данным «Ъ», на текущей момент подтверждено финансирование в сумме 74 млрд руб. Эти средства будут выделены на первый этап проекта — обход Адлера, о котором говорил Вячеслав Петушенко. При строительстве трассы будут привлекаться как бюджетные, так и заемные средства, также возможно финансирование за счет внебюджетных средств АО ДОМ.РФ.

Анна Перова, Краснодар

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