В Петергофе выставили на торги помещения в доме-памятнике за 19 млн рублей

В Санкт-Петербурге выставят на продажу помещения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом Второй Министерский"», расположенного по адресу: Петергоф, Разводная улица, д. 3 лит. А. Объект площадью 384,9 кв. кв. м намерены реализовать с начальной ценой 19,46 млн рублей.

Как сообщается на сайте «Дом.РФ», который организует торги, окружение продаваемого здания представлено памятниками истории и культуры. В 150 метрах находится Дворцово-парковый ансамбль Петергоф. А в 400 метрах от здания расположен парк культуры и отдыха — «Голицынский сад». Вблизи также есть несколько детских садов, уточняется в сообщении.

Дата окончания приема заявок на торги — 24 июля 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Российский аукционный дом (РАД) выставил на аукцион земельный участок 3,6 тыс. кв. м под строительство жилого дома на юге Санкт-Петербурга. Землю по поручению частного собственника продают за 90 млн рублей.

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